Présidentielle : Emmanuel Macron jugé le plus convaincant durant le débat

Pour beaucoup, il était celui qui avait le plus à perdre. Pourtant, Emmanuel Macron a, semble-t-il, bien tiré son épingle du jeu lors du premier grand débat avant le premier tour de l’élection présidentielle. D’après deux enquêtes d’opinion, le leader d’En Marche ! a été jugé le plus convaincant lors de l'exercice qui a opposé cinq candidats à la présidentielle. Selon une enquête Elabe pour BFMTV, l’ancien ministre de l’Economie se classe en première place avec 29%, devant Jean-Luc Mélenchon (20%).

François Fillon et Marine Le Pen récupèrent la troisième place (à égalité à 19%). Benoît Hamon ferme la marche, loin derrière, avec seulement 11% des opinions.

Un second sondage OpinionWay* pour Le Point donne le même vainqueur (Emmanuel Macron, avec 25% d’opinions favorables), mais pas les mêmes poursuivants. Marine Le Pen et François Fillon seraient en effet deuxièmes (19%) devant Jean-Luc Mélenchon et Benoit Hamon, toujours en dernière place. Au final, 62 % des sondés jugent qu'Emmanuel Macron a une stature présidentielle et 59 % le trouvent crédible.

Le sondage Elabe a été réalisé auprès d'un échantillon de 1.157 téléspectateurs âgés de 18 ans et plus, ayant regardé le débat entre les cinq principaux candidats à l'élection présidentielle. Ils ont été interrogés par internet en fin d'émission.

Le sondage Opinion Way a été réalisé sur un échantillon de 1 037 téléspectateurs ayant regardé le débat, issu d'un échantillon national représentatif de 4 220 personnes. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants.