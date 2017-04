Présidentielle : Dominique de Villepin annonce son soutien à Emmanuel Macron

Nouveau soutien pour Emmanuel Macron : l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, se rallie à l'ancien ministre socialiste.

"Il y a enfin une nouvelle voie, que veut ouvrir Emmanuel Macron, celle du rassemblement: contre l'esprit de querelle, faisons le choix de la volonté", explique-t-il dans une interview mise en ligne ce jeudi soir dans Le Parisien.

"Nous avons une relation amicale et échangeons sur les grandes questions internationales", poursuit celui qui fut également ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2004.

"Il a une vraie qualité d’écoute, une détermination et un sens de l’Etat indispensable. Le choix électoral se ramène à une offre simple. D’un côté les radicaux qui jurent de renverser la table et la soupière avec elle. De l’autre, les partis traditionnels, qui, quelles que soient les qualités des candidats ou des projets, restent prisonniers de leurs divisions et voient le pouvoir comme une rente à partager", explique Dominique de Villepin.