Présidentielle: le député LR Georges Fenech appelle les élus à parrainer Alain Juppé

François Fillon a donc décidé de maintenir sa candidature à la présidentielle malgré sa convocation pour une possible mise en examen. Si certains ténors Les Républicains l’ont assuré de leur soutien, plusieurs responsables du parti ont d’ores et déjà fait défection. Invité ce mercredi matin sur franceinfo, le député du Rhône Georges Fenech a jugé que la droite devait se prémunir contre la chute imminente de son candidat, et a appelé à se reporter massivement sur Alain Juppé. "J'appelle tous les élus responsables dans ce pays à adresser au Conseil constitutionnel leurs parrainages pour Alain Juppé.

Il me semble être le seul par son expérience à pouvoir reprendre le flambeau" a lancé le parlementaire, proche de Nicolas Sarkozy.

Puis de développer. "C’est une primaire doublement caduque car François Fillon n’est plus le candidat du centre et de la droite, depuis que hier l’UDI a fait marche arrière. Aujourd’hui, François Fillon n’est plus que le candidat de la seule droite. Il n’est plus en mesure de se qualifier pour le second tour".

L’ancien magistrat a ensuite tiré à boulets rouges sur la défense du candidat de la droite et du centre. "Je ne fais pas campagne pour François Fillon parce que je ne peux pas accepter que toute ma famille politique soit prise en otage. Il n'y a pas de complot institutionnel. Il n'y a pas de justice qui s'acharne, il n'y a pas de presse qui s'acharne". Un avis qui n’est pas partagé par le député Eric Ciotti. Interrogé lui aussi par franceinfo, il a jugé que "dans la tempête, il faut être soudé, uni, il ne faut pas quitter le navire".