Présidentielle : le dépôt des parrainages est clos

C'est officiellement fini. Depuis 18 heures, la récolte aux fameux parrainages en vue de l'élection présidentielle est officiellement close. Samedi matin, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, annoncera quelles candidatures auront reçu suffisamment de signatures d'élus pour être validées et donc être en lice pour le scrutin.

Alors qu'on l'annonçait en difficulté ces derniers jours, Philippe Poutou devrait bien être de la partie. Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) a affirmé avoir convaincu 523 élus.

"On s'est donné les moyens de réussir, on est plutôt confiant, on est fier de ce qu'on a réalisé, c'est un soulagement" a-t-il soutenu.

Même satisfaction chez Jean Lassalle. Le député des Pyrénées-Atlantiques a indiqué qu'il faudrait "qu'il y ait un tremblement de terre pour que je ne sois pas sur la ligne d'arrivée". Jacques Cheminade devrait également avoir recueilli les 500 signatures. Mais ce fameux cap des 500 ne suffit pas. Il faut également que les parrainages proviennent d'au moins 30 départements et qu'un département ne représente pas plus de 50 parrainages.

Pour le moment, huit candidats sont d'ores et déjà qualifiés pour le scrutin : François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen et François Asselineau.