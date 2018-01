Présidentielle : le contrôleur des comptes de Mélenchon démissionne

Un des rapporteurs de la commission chargée de contrôler les dépenses des candidats à la dernière présidentielle a démissionné de l'institution, rapporte dimanche Le Parisien.

Jean-Guy de Chalvron, l'un des deux rapporteurs chargé de vérifier les dépenses du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, regrette que ses réserves pour 1,5 million d'euros dans les dépenses de Jean-Luc Mélenchon n'aient pas été retenues. Selon lui, ce 1,5 million de dépenses, sur les 10,7 millions dépensés par Jean-Luc Mélenchon au total, étaient litigieuses et n'auraient pas dû être remboursées par l'État. Cela n'aurait pas entraîné de rejet du compte de campagne, précise-t-il. Il dit s'être heurté "à un refus extrêmement brutal" de la part de la CNCCFP à propos des propositions de régularisation qu'il lui a soumises.

"Vous ne m'offrez d'autre alternative que celle de me soumettre ou de me démettre", a écrit Jean-Guy de Chalvron au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans ce courrier du 22 novembre, publié par le journal.

Au-delà du cas de la France insoumise, Jean-Guy de Chalvron veut mettre en avant de "graves dysfonctionnements" de la commission, pour son système jugé opaque et ses moyens insuffisants à ses yeux pour éplucher la masse des comptes.