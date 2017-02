Présidentielle : Christophe Caresche rejoint Macron et espère que l’aile droite du PS le suivra

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sera-t-il suivi par d'autres élus "réformateurs" du PS, et en particulier les Vallsistes ? "La décision n’est pas prise, mais la réflexion devrait s’accélérer. Cette sensibilité a vocation à se retrouver dans la démarche d’Emmanuel Macron. Certains m’ont d’ailleurs précédé, et j’espère que d’autres suivront."

Pour lui, le candidat socialiste constitue "une sorte de Podemos ou de Labour version Corbyn, à la française". "Mais ce faisant, il amène le PS à se radicaliser, à se déporter vers une gauche 'mouvementiste' et protestataire, qui ne sera pas en capacité d'assumer les responsabilités du pouvoir". Il ajoute : "Le projet que porte Benoît Hamon est incompatible avec un large rassemblement des Français au deuxième tour, s’il y figurait, face à Le Pen. Ce serait un risque que personnellement je ne souhaite pas courir".

Pour lui, "le moment est venu de soutenir Emmanuel Macron" car "il offre la possibilité de créer une nouvelle force, cohérente, parce qu’il rassemble déjà des responsables issus de formations politiques opposées mais qui, au fond, pensent la même chose : il faut relancer l’Europe et faire du redressement économique une priorité."

