Présidentielle : Cécile Duflot appelle à une alliance rapide avec Benoît Hamon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Sur le plan personnel, Cécile Duflot déclare "aller très bien" depuis sa défaite à la primaire. Mais elle se dit "inquiète" car "l’actualité montre l’effondrement des valeurs progressistes", citant en en exemple les Etats-Unis de Donald Trump et la Turquie d'Erdogan.

Celle qui s'est fait discrète depuis sa défaite au premier tour de la primaire d’EELV en octobre 2016, plaide pour "de l’audace", mais estimant qu'il faut "faire vite. On ne doit pas retourner dans nos anciens chaussons. On ne doit pas rester dans le confort des vieux appareils. Il faut avancer sur nos convergences. L'alliance Jadot-Hamon-Mélenchon dessine une possibilité de renouveau. Nous avons le devoir de créer une nouvelle alliance parce que le cœur de nos valeurs d’égalité, de justice, de protection de l’environnement sont identiques", a-t-elle estimé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres