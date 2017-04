Présidentielle : la campagne officielle débute ce lundi

Omniprésence de certains candidats ? C'est désormais terminé. A partir de ce lundi, ce sont les règles de l'égalité stricte qui régissent les temps de parole à la télévision et à la radio. Ainsi, chacun des 11 candidats aura un temps de parole et d'antenne similaire dans des conditions comparables (mêmes tranches horaires…). C'est aussi le début des spots de campagne sur les médias publics : dix spots d'une minute trente et huit de trois minutes trente d'ici le 21 avril.

C'est aussi le temps des affiches qui vont être apposées sur les panneaux électoraux : une pour les idées, l'autre pour annoncer les réunions électorales. Les 11 candidats ont donc jusqu'au vendredi 21 avril pour donner de la voix.