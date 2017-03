Présidentielle : Barbara Pompili apporte son soutien à Macron... et devient la première membre du gouvernement à rejoindre officiellement le candidat

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La responsable politique a également argumenté ce soutien par la théorie du vote utile. "Voter Emmanuel Macron, c'est un peu la mesure d'urgence pour éviter de se retrouver face à une droite très en régression et au Front National au second tour", a-t-elle estimé. "Il porte, par sa méthode, par sa manière d'appréhender les choses des solutions qui, à mon avis, peuvent empêcher la montée du Front national."

"Il porte un projet écologiste qui est aujourd'hui le seul qui soit en passe de pouvoir être appliqué et c'est un point très important pour moi". Elle a également loué sa vision "très européenne de l'avenir, absolument essentielle dans cette période de repli".

"J'ai décidé d'apporter mon soutien à la démarche, au projet et donc à la candidature d'Emmanuel Macron", a-t-elle détaillé.

Et un soutien de plus pour Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle. Barbara Pompili a annoncé ce mardi sur franceinfo son soutien au leader du mouvement En Marche !. La secrétaire d'État chargée de la biodiversité constitue une prise de choix car elle est la première membre du gouvernement à rallier officiellement le camp de l'ancien ministre de l'Économie.

