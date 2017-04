Présidentielle : aucune affiche de Marine Le Pen dans les bureaux de vote à l'étranger

En Australie, en Chine, au Japon, aux Etats-Unis… elle était la candidate "invisible". Les affiches de Marine Le Pen n'étaient pas affichées dans les bureaux de vote à l'étranger, contrairement aux autres candidats. Selon le ministère des Affaires étrangères, la faute en revient au parti frontiste, qui n'aurait pas respecté les délais légaux."Les affiches sont imprimées par les candidats eux-mêmes et il leur revient de les déposer auprès de la commission électorale avant la date limite", a déclaré le quai d'Orsay.

Et de poursuivre : "seuls 10 candidats ont livré ces affiches à la commission électorale dans les délais impartis. Leurs affiches figurent donc sur les panneaux électoraux des bureaux de vote. L'affiche de la candidate Marine Le Pen n'ayant pas été fournie, le panneau correspondant restera donc vide", a-t-on ajouté. Sur Twitter le Consulat de New York a indiqué que "le candidat n'a pas imprimé et transmis d'affiche réglementaire. Impossible donc d'afficher un document que nous n'avons pas reçu."

Cette absence d'affiche a notamment fait réagir Jean-Marie Le Pen. Le cofondateur du Fn a déclaré sur Twitter : "L’absence de l’affiche de Marine pour les Français de l’étranger est une boulette vraiment navrante, j’espère que les DOM-TOM y ont échappé".