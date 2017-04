Présidentielle : les américains Mark Ruffalo, Danny Glover et Noam Chomsky appellent à voter pour Mélenchon

Plusieurs personnalités américaines ont appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon, dans une pétition en ligne lancée ce mercredi. Les acteurs Mark Ruffalo (Spotlight, Avengers, Foxcatcher) et Danny Glover (L’Arme fatale, Witness, La Couleur pourpre), l’intellectuel et linguiste Noam Chomsky et l’auteure féministe Eve Ensler (Les Monologues du vagin) implorent les électeurs : "S’il vous plaît, ne répétez pas la tragédie Clinton contre Trump".

Pour eux, Mélenchon est le "candidat de gauche le mieux placé dans les sondages". "Ces dernières semaines, le candidat progressiste Jean-Luc Mélenchon n’a cessé de grimper dans les sondages et est désormais perçu comme un concurrent sérieux dans la course présidentielle. Les sondages montrent aussi que s’il se retrouvait face à la candidate d’extrême droite Marine Le Pen au second tour, Jean-Luc Mélenchon l’emporterait très largement", écrivent-t-ils. Ils refusent que l'élection présidentielle française ne se limite à un choix entre le candidat "de l'establishment libéral" et "le populisme de la droite xénophobe", dans la mesure où "c'est le scénario qui a entraîné l'élection du président Donald Trump aux Etats-Unis".

Jean-Luc Mélenchon a remercié Danny Glover dans un tweet bilingue : "Merci pour votre soutien !"