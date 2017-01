Présidentielle : Alain Minc votera pour Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

CAN: le "derby" Cameroun-Gabon divise la ville d'Oyem, capitale du Nord

Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier entre le PS et sa fédération liégeoise

En savoir plus

"Ses meetings sont les seuls où l’on voit des drapeaux européens (...) Il est partisan d’une construction européenne avec des abandons de souveraineté. François Fillon, comme tous ceux qui ont voté non à Maastricht, est européen, certes, mais il n’y a pas chez lui d’acceptation de la construction d’une réalité supranationale." Comment le candidat a-t-il réagi ? "Il ne le sait pas encore" s'amuse Alain Minc dans le journal.

Voilà qui a fait bien rire les réseaux sociaux. Alain Minc, soutien de Balladur en 1995, de Nicolas Sarkozy en 2012 et d'Alain Juppé en 2016 va désormais soutenir Emmanuel Macron.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres