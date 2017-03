Présidentielle : Alain Juppé accorde son parrainage à François Fillon

Un tweet pour tenter d’apaiser une ambiance délétère. Ce vendredi, le maire de Bordeaux Alain Juppé a indiqué sur son compte Twitter qu'il accordait son parrainage à François Fillon. "J’envoie ce matin mon parrainage à F.Fillon", écrit-il. "Même simple passager, je ne quitte pas le navire dans la tempête". Il y a quelques jours, l’ancien Premier ministre avait annoncé son renoncement à faire office de "plan B" pour la présidentielle, au grand dam de ses soutiens.

J'envoie ce matin mon parrainage à F.Fillon. Même simple passager, Je ne quitte pas le navire dans la tempête. — Alain Juppé (@alainjuppe) 10 mars 2017

Immense favori de la primaire de la droite et du centre, avant d’être finalement largement battu par François Fillon au deuxième tour, Alain Juppé était revenu sur le devant de la scène après le "PenelopeGate" et les intenses problèmes de son ancien rival, mis en cause dans l'affaire d’emplois présumés fictifs de sa femme et de deux de ses enfants.

Pressé par une partie de ses soutiens, l’édile girondin avait finalement abandonné l’idée d’être un recours.

Mais lors de sa conférence presse pour expliquer son choix, il n’avait pas ménagé François Fillon, qualifié d’"obstiné", et dont il avait jugé qu’il était dans "une impasse" à cause de la dénonciation "d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique". Son tweet de ce vendredi sonne comme une volonté de montrer qu’il ne lâche pas sa famille politique.