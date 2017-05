Présidentielle : l'abstention à 28,23% à midi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Présidentielle 2017- second tour : quelle participation à midi en Seine-Maritime ?

À midi, le taux de participation au second tour est plus bas qu’il y a 5 ans

Election présidentielle française: comité d'accueil Femen pour Le Pen, on craint une abstention record

Cette élection se déroule aussi dans un contexte sécuritaire tendu. "12 000 policiers et militaires mobilisés sur l'agglomération parisienne dont 5 000 effectifs spécifiquement dédiés à la sécurisation du scrutin et à la garantie de l'ordre public" a notamment annoncé la préfecture de Paris dans un communiqué. La soirée sera d'ailleurs étroitement surveillée puisque des rassemblements de victoire ou de contestation vont se dérouler dans toute la France.

L'abstention sera surtout scrutée de près puisque de nombreux électeurs de droite, comme de gauche vont refuser de se déplacer aux urnes pour choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le vote blanc sera aussi observé. En 2012, 5,8% des votants avaient choisi de glisser un papier blanc. Les premiers chiffres de l'abstention seront connus à 12h.

