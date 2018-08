Présidentielle 2022 : les Français ne veulent pas d'un retour de François Hollande

Des interviews, des séances de dédicaces et des petites phrases qui en disent long... François Hollande chuchote à qui veut l'entendre que son bilan sera réévalué par les Français et prend un malin plaisir à entretenir l'hypothèse d'un retour. Mais n'en déplaise au "président normal" désormais à la retraite, les Français n'ont pas l'air prêts à remettre le couvert, tel que l'indique un sondage Ifop réalisé pour Le Figaro et publié ce mercredi 22 août.

D'après cette étude, seuls 17% des Français expriment le souhait de voir l'ancien locataire de l'Élysée briguer un second mandat présidentiel (dont 4% "Oui, tout à fait" et 13% "Oui, plutôt").

Un désaveu valable même chez les sympathisants socialistes, qui sont seulement 44% à rêver d'un nouveau quinquennat Hollande.

À l'inverse, le désamour pour l'ex-patron du PS semble réel chez les Français, ces derniers étant 83% à ne pas vouloir qu'il se présente en 2022 (dont 25% "Non, plutôt pas" et 58% "Non, pas du tout"). De la même manière, la proportion de sympathisants socialistes hostiles à son retour est dominante, dans cette étude, puisque 56% y sont opposés.