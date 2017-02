Présidentielle 2017 : Yannick Jadot annonce son ralliement à la candidature de Benoît Hamon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Tempête au Royaume-Uni: un mort et le chaos dans les transports

Mode à Milan : élégance plus simple et naturelle, parfois délurée

Nice et Avignon parmi les villes à accueillir de nouvelles prisons

En savoir plus

"Mon objectif est que le prochain président soit écologiste. La victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche a modifié le paysage politique et a donné à chacun une responsabilité", a assuré Yannick Jadot.

Les deux hommes ont conclu un accord dans la journée, avec la mise en place d’une plateforme commune. Celle-ci devra être soumise par EE-LV au vote des électeurs ayant participé à la primaire écologiste à l’automne 2016, entre vendredi et dimanche.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres