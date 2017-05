Présidentielle 2017 : le vote pour le second tour a débuté dans les territoires ultra-marins et à l'étranger

En métropole, il faudra attendre dimanche. Mais le second tour de l’élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a déjà commencé pour les électeurs des territoires d’outre-mer et les Français de l’étranger, au nombre de 1,3 million. C'est Saint-Pierre-et-Miquelon qui a ouvert le bal, les premiers bureaux de vote du territoire ayant ouverts ce samedi à 12 heures (heure de Paris).

Suivront ensuite les Antilles à 14 heures et la Polynésie à 20 heures. Dans la soirée, ce sera au tour de Wallis et Futuna puis de la Nouvelle-Calédonie – pour qui il sera déjà dimanche – et enfin, dimanche à partir de 6 heures, La Réunion, et de 7 heures, Mayotte. A l'étranger, les difficultés rencontrées par les électeurs français de Montréal au premier tour de l'élection présidentielle se sont reproduites ce samedi, alors que les 57.429 inscrits sur la liste électorale de la ville canadienne. De nombreux résidents et journalistes locaux ont posté sur Twitter des photos de files d'attente interminables devant l'unique site de vote de la grande ville d'Amérique du Nord.

En France métropolitaine, les 66 546 bureaux de vote ouvriront, eux, dimanche à 8 heures et fermeront à 19 heures, une heure plus tard que lors des présidentielles précédentes.

Dans certaines grandes villes, les électeurs pourront voter jusqu’à 20 heures.