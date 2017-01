Présidentielle 2017 : Vincent Peillon et Manuel Valls présentent les grandes lignes de leurs programmes

Moins de trois semaines avant le premier tour de la primaire de la gauche, Vincent Peillon et Manuel Valls ont présenté quasi-simultanément les principaux axes de leurs programmes mardi matin. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a dévoilé un projet de 62 pages, "pas un catalogue de mesures mais une vision large de la société", assurent ses proches.

Vincent Peillon veut notamment instaurer un mandat électoral unique, limité à trois mandats, ainsi qu'une réduction du nombre de parlementaires. Il veut également rendre possible le droit de vote des étrangers aux élections locales, et l'inéligibilité en cas de casier judiciaire non vierge.

"Je proposerai d’engager un grand plan de formation initiale et continue dans les métiers de la transition écologique", a déclaré Vincent Peillon devant la presse. "Je veux accompagner toutes les petites et moyennes entreprises françaises qui sont le cœur de notre tissu économique", a-t-il ajouté. L'ancien ministre veut également légaliser l'euthanasie " tout en universalisant l’accès aux structures de soins palliatifs", et propose enfin de recruter 8000 enseignants durant le prochain quinquennat.

Un heure plus tard, Manuel Valls a dévoilé à son tour les grandes lignes de son projet pour 2017, ainsi que son slogan : "Une république forte, une France juste". Dans son programme de 50 pages, l'ancien Premier ministre évoque notamment la question européenne, et demande une refondation de l'UE. Il se dit défavorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.

"Quand on fait de l'éducation, de la culture une priorité, c'est qu'on est profondément à gauche (…) Les Français sont prêts à des réformes mais ils ne veulent pas d'une remise en cause de notre modèle social", a-t-il déclaré aux journalistes.

Manuel Valls a ensuite attaqué le vainqueur de la primaire de la droite et du centre : "Je ne viens pas proposer le passé, je viens défendre un chemin pour l'avenir. (...) Je refuse cette vaste purge que nous propose François Fillon".

L'ex-locataire de Matignon propose également la rédaction d'une charte de la laïcité, "adossée" à la Constitution, et veut défendre la création d'emploi grâce à l'innovation française : "La lutte pour la création d'emploi et celle contre le chômage sont au cœur de mon projet", assure-t-il.

