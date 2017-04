Présidentielle 2017 : un sondage donne François Fillon et Jean-Luc Mélenchon à égalité à 19%

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les Ethiopiens de Jano à la croisée du rock et des sons abyssiniens

Dimanche sanginaire au Caire: double explosion contre une église et contre un centre de police

En savoir plus

Benoît Hamon enregistre une nouvelle baisse, avec 8,5% des intentions de vote au premier tour. Arriveraient ensuite Nicolas Dupont-Aignan (3,5%), Philippe Poutou (1,5%), Jean Lassalle (1%), Nathalie Arthaud (1%), François Asselineau (0,5%) et Jacques Cheminade (résultat non significatif).

Tous deux sont crédités de 19% d'intentions de vote, et arriveraient toujours derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui restent en tête des intentions de vote au premier tour, avec 23% des voix, selon cette enquête.

D'après les résultats d'un sondage BVA pour la presse régionale et Orange, publié vendredi 7 avril, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon sont donnés pour la première fois à égalité au premier tour de l'élection présidentielle.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres