Présidentielle 2017 : "Nous sommes prêts, résolus, organisés", assure Marine Le Pen

À l'occasion de ses traditionnels vœux à la presse, Marine Le Pen a évoqué mercredi 4 janvier son état d'esprit et celui de son parti, en vue de la campagne présidentielle de 2017. "Nous sommes prêts, résolus, organisés", assure la présidente du Front national, qui dit envisager sérieusement l'hypothèse de sa victoire : "Au-delà de ma campagne, c'est mon quinquennat que j'ai préparé durant ces longs mois", a expliqué Marine Le Pen, depuis son QG de campagne, situé à quelques minutes de l'Élysée, dans le 8ème arrondissement de Paris.

Rappelant avoir tenu son engagement de janvier 2016, à savoir être "peu présente médiatiquement", la présidente du Front national assure cette fois que 2017 sera pour elle une année de rencontre sur le terrain avec les Français.

"C'est une promesse que j'ai tenue, c'est rare dans la vie politique française", a-t-elle estimé, avant d'évoquer sa "grande tournée en Outre-mer", à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, en Guyane ou à la Réunion.

"Je sais où je vais et comment j'y vais. Face à nous, et au fur et à mesure que nous découvrons les candidatures que nous aurons à affronter, nous faisons le constat d'une grande irrésolution et d'une grande imprécision (…) Face à ce flou, à cette politique de la posture et de l'apparence, il y a dans ma candidature un cap, un roc, de la solidité, il y a dans ma candidature une profondeur, une volonté, une détermination sans faille, face à ce désordre, il y a de mon côté une campagne ordonnée, en ordre, pour remettre la France en ordre", a-t-elle poursuivi.

>>>> À lire aussi : La genèse méconnue du Front national : comment une extrême-droite française en morceaux au lendemain de l’Occupation a pu sortir de la marginalité