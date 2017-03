Présidentielle 2017 : selon une majorité de Français, le prochain président n'appliquera pas son programme

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Chaque Suisse a avalé plus de 22 kgs de fromage

Le pays le plus heureux du monde est…la Norvège

Top 14: Brive prolonge Sanconnie et Nicolas Bézy

Le banquier et philanthrope David Rockefeller est décédé à l'âge de 101 ans

Dans le détail, le programme de François Fillon est celui que les Français connaissent le mieux (à 58%), devant celui de Marine Le Pen (56%), de Benoit Hamon (51%), Emmanuel Macron (44%) et Jean-Luc Mélenchon (43%).

"Force est de constater que, pour l'ensemble des Français, les trois préoccupations majeures restent économiques et sociales", observe Pierre-Pascal Boulanger, le président-fondateur du Printemps de l'Economie, cité par Le Figaro.

La fiscalité ne recueille que 35% des suffrages, la dette et les déficits 32%, les affaires 31%, ou la construction européenne 19%.

Selon cette étude, les électeurs se rendront aux urnes s'ils estiment avoir été convaincus sur les thèmes suivants : l'emploi (59%), la protection sociale (51%), le pouvoir d'achat (48%) et l'immigration (43%).

D'après un sondage réalisé pour le Printemps de l'Economie, dont les résultats ont été publiés en avant-première par Le Figaro lundi 20 mars, les Français rejettent largement les propositions principales des candidats à l'élection présidentielle. Le plafonnement des hauts salaires et le rétablissement des frontières nationales sont les seules propositions jugées réalistes et applicables.

