Présidentielle 2017 : selon 6 Français sur 10, Emmanuel Macron est le candidat qui formule les meilleurs propositions économiques

Selon les résultats d'un sondage BVA-La Tribune publié jeudi 4 mai, 57% des Français sollicités estiment qu’Emmanuel Macron est le candidat qui formule les meilleures propositions économiques contre 33% pour Marine Le Pen (10% ne se sont pas prononcés).

"Le sentiment qu'il fait les meilleures propositions économiques se retrouve aussi bien chez les sympathisants de la gauche (68%) que chez ceux de la droite (68%). On note un soutien également plus élevé des 65 ans et plus (71%), des cadres (68%) et des habitants de l’Île-de-France (67%)", observent les auteurs de ce sondage.

69% des Français n'ont pas été convaincus par Marine Le Pen et 55% ne l'ont pas été non plus par Emmanuel Macron

À l'inverse, 33% des Français jugent que le programme économique de Marine Le Pen permettrait d’améliorer la situation économique nationale. "Ce niveau est un cran en dessous de la confiance économique accordée à Emmanuel Macron mais il faut souligner que la crédibilité du programme de Marine Le Pen progresse légèrement (+8 points en comparaison à février)", note BVA.

Toujours selon cette enquête, seuls 4 Français sur 10 (38%) se déclarent favorables à la réforme du droit du travail souhaitée par Emmanuel Macron. 48% s’y disent opposés alors que 12% ne connaissent pas assez ce projet pour se prononcer et 1% ne se prononcent pas.

Autre enseignement de ce sondage : alors que Marine Le Pen a récemment abordé la possibilité de faire cohabiter une monnaie nationale française et une monnaie commune européenne, cette proposition semble ne pas trouver d’écho auprès des Français. Seuls 25% s’y déclarent favorables contre 74% qui y sont opposés (1% ne se sont pas prononcés). En termes de catégories d’âge, c’est chez les Français âgés de 65 ans et plus que la réticence est la plus forte : 88% y sont opposés.