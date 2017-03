Présidentielle 2017 : Robert Hue soutient Emmanuel Macron

Dans une tribune publiée vendredi 10 mars par le journal Le Monde, l’ancien communiste Robert Hue a officialisé son soutien à Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle de 2017.

"Homme de gauche et fidèle aux valeurs que je n’ai cessé de porter, en toute liberté et les yeux grands ouverts, j’ai décidé de prendre mes responsabilités et d’apporter mon soutien à la candidature d’Emmanuel Macron (…) Ma démarche ne se fait pas dans la confusion idéologique", écrit l'ancien secrétaire général du PCF.

"Si rien n’est joué, ce n’est tricher avec personne que de constater que pour l’heure, seul parmi les candidats progressistes – dont je respecte l’engagement – Emmanuel Macron est en capacité d’être présent au second tour de l’élection présidentielle.

Puis-je ajouter qu’il est également le seul à pouvoir devancer Marine Le Pen au premier tour, ce qui serait déjà un grand réconfort pour la démocratie française", poursuit-il.