Présidentielle 2017 : Rama Yade propose d'évaluer "l’équilibre psychologique" des candidats

Emmanuel Macron est-il fou ? Voici la question que s'est posée Rama Yade, la candidate de "La France qui ose", ce matin, sur iTélé. Analysant la semaine de campagne du leader d'En Marche !, - surtout ses propos concernant la colonisation, qualifiée de "crime contre l’humanité" – elle a proposé d'ajouter un critère "psychologique" pour être candidat à l’élection présidentielle.

Macron "n'est pas prêt"

"Au-delà de la transparence financière demandée aux candidats à la présidentielle, au-delà des 500 parrainages requis, notre pays devrait ajouter un autre critère, l’équilibre psychologique.

C’est important. Exactement comme pour les pilotes d’avion, on évalue leur état pour voir s’ils sont en capacité d’être Président", explique l’ancienne secrétaire d’État de Nicolas Sarkozy, ne précisant pas cependant quels seraient les critères de cette évaluation psychologique.

Et quand on demande à Rama Yade si elle sous-entend donc qu’Emmanuel Macron est "fou", elle ne le réfute pas et se contente de souligner ses revirements : "On savait qu’il n’avait pas de programme. Mais on ne peut pas dire le matin que la colonisation est un crime contre l’humanité et s’en excuser le soir. On ne peut pas dire le matin que la Manif pour Tous a été humiliée et le soir être pour la PMA et la GPA", détaille-t-elle, avant de lâcher : "ce candidat n’est pas prêt".

