Présidentielle 2017 : le premier débat opposera François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon

La chaîne TF1 a indiqué ce mardi dans un communiqué que le premier débat télévisé entre les candidats à l'élection présidentielle de 2017 sera retransmis sur son antenne le lundi 20 mars à 21 heures. Celui-ci opposera François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Retransmis à 35 jours du premier tour de l'élection présidentielle, ce débat sera animé par les journalistes de TF1 Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau et diffusé en simultané sur LCI, a indiqué la chaîne. Un deuxième débat devrait avoir lieu trois jours plus tard sur France Télévisions.

France 2 avait tout d'abord proposé à TF1 d'organiser un seul et même diffusé simultanément sur les deux chaînes, mais a essuyé un refus.

"L'élaboration d'un deuxième débat organisé par France Télévisions est toujours à l'étude", a indiqué une porte-parole du groupe, citée par l'AFP.

