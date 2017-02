Présidentielle 2017 : les petits candidats dénoncent le "chantage" des grands partis et appellent à un "sursaut démocratique"

Dans un texte commun publié jeudi 23 février, les six "petits" candidats à l'élection présidentielle de 2017 évoquent les difficultés qu'ils rencontrent pour obtenir les 500 parrainages nécessaires, et dénoncent le "verrou anti-démocratique des grands partis".

Pierre Larrouturou (Nouvelle Donne), le chef de file du mouvement des Bonnets rouges Christian Troadec, Philippe Poutou (NPA), Charlotte Marchandise-Franquet (laprimaire.org), Alexandre Jardin (mouvement Bleu Blanc Zèbre) et l'indépendantiste polynésien Oscar Temaru, veulent ainsi obtenir "une véritable pluralité des candidatures" à l'élection présidentielle.

Tous pointent du doigt les nouvelles règles qui prévoient notamment que les parrainages soient rendus publics. Selon eux, cette règle rend leur candidature "toujours plus difficile, si bien qu'il est devenu quasiment impossible de porter une candidature hors des grands partis".

"On appelle à faire en sorte que sur les 43.000 potentiels signataires, nous recevions pour les uns et les autres 3.000 signatures" au total, a déclaré Christian Troadec. "On demande juste à ce que la démocratie puisse s'exercer et s'exprimer", a-t-il ajouté,