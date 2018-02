Présidentielle 2017 : Mélenchon épinglé pour près de 435 000 de dépenses litigieuses

C'est une jolie somme qui pose de nombreuses questions. Comme le raconte Le Monde, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a décidé d'approuver les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, pour la dernière présidentielle, à l'exception de dépenses litigieuses à hauteur de 434 939 euros.

Il s'agit principalement de surfacturations et de dépenses insuffisamment injustifiées, selon Le Monde.

Le journal pointe notamment du doigt une association dénommée L’Ere du peuple. C'est elle qui loue le matériel vidéo et informatique des meetings, et s'occupe d'organiser les évènements. Entre 2016 et 2017, l'association a facturé pour 440 027 euros de prestations, sans s'acquitter de la TVA. Surtout, les marges semblent très importantes par rapport à celles pratiquées habituellement.

En janvier, un rapporteur, chargé d'inspecter les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon a claqué la porte critiquant les "graves dysfonctionnements" au sein de la CNCCFP. La commission a ainsi réduit à 434 939 euros les dépenses litigieuses qui étaient estimées à 1,5 million d'euros selon le rapporteur.