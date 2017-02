Présidentielle 2017 : Marine Le Pen toujours donnée en tête, devant François Fillon et Emmanuel Macron

Selon les résultats d'un sondage réalisé par l'institut Elabe pour BFMTV et L'Express, publié mardi 20 février, Marine Le Pen est créditée d'un pourcentage croissant d'intentions de vote en vue de l'élection présidentielle, et confirme une large avance au premier tour du scrutin. François Fillon enregistre quant à lui une hausse de ses intentions de vote, et se place en deuxième position derrière Emmanuel Macron, en baisse.

Tout juste deux mois avant le premier tour, la présidente du Front national est créditée de 27 à 28% des voix, en fonction de la configuration soumise aux sondés : présence ou abandon de la candidature de François Bayrou, qui doit clarifier son intention mercredi.

Marine Le Pen enregistre ainsi une hausse de 1,5 à 2 points par rapport au précédent sondage, publié le 8 février par Elabe.

La candidate engrange un maximum d'intentions de vote auprès des catégories populaires, particulièrement chez les ouvriers et les employés, "avec 41 à 42%, tandis que son score est assez faible chez les retraités, auprès de qui elle enregistre de 18 à 20% des voix", détaille BFM TV.

