Présidentielle 2017 : Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'essoufflent mais restent en tête

Selon les résultats du sondage quotidien Ifop-Fiducial* pour Paris Match, CNEWS et Sud Radio, la présidente du Front national est créditée de 23,5% et le candidat d'En marche ! de 22,5%. Si Marine Le Pen et Emmanuel Macron restent en tête des intentions de vote à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, ils perdent chacun un demi-point.

Depuis plusieurs semaines, les deux candidats avaient dépassé les 25 %, devant François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, dont la récente progression semble se confirmer : tous deux restent stables, respectivement crédités de 19 % et 18,5 % des intentions de vote.

Crédité de 8,5% d'intentions de vote, Benoît Hamon serait toujours largement distancé.

Chez les "petits candidats", Jean Lassalle enregistre une progression de 0,5 points, crédité de 1,5% des intentions de vote. Philippe Poutou se hisse quant à lui à 2% (+ 0,5).