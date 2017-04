Présidentielle 2017 : Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon donnés au coude-à-coude

À moins de dix jours du premier tour de l'élection présidentielle, l'écart entre les quatre candidats favoris ne cesse de se resserrer.

Selon les résultats d'une enquête réalisée par Ipsos-Sopra Steria pour le journal Le Monde, publiée vendredi 14 avril, François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont tous en position de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont crédités de 22% d'intentions de vote (reculant chacun de 2 points), Jean-Luc Mélenchon est crédité de 20% d'intentions de vote (+1,5), juste devant François Fillon, crédité quant à lui de 19% d'intentions de vote (+1).

Cette infographie publiée sur le site du Monde illustre clairement la position des quatre candidats :

"Le niveau d’indécision des Français est nettement plus élevé que lors des précédents scrutins présidentiels, exception faite de 2002.

Actuellement, les deux tiers d’entre eux seulement (66 %) ont l’intention d’aller voter le 23 avril. La tentation de l’abstention touche particulièrement les plus jeunes électeurs : 55 % des 18-24 ans ont l’intention d’aller voter, 60 % des 25-34 ans. Tandis que près des trois quarts des plus de 70 ans assurent qu’ils iront voter. Ce niveau d’indécision n’a pas diminué depuis la précédente enquête d’Ipsos, réalisée une semaine plus tôt", précise Le Monde sur son site internet.