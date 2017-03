Présidentielle 2017 : Marine Le Pen donnée légèrement en tête devant Emmanuel Macron au premier tour

Selon les résultats du sondage Ifop-Fiducial publié vendredi 10 mars pour Paris Match, CNews et Sud Radio, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont donnés au coude à coude au premier tour de l'élection présidentielle, avec respectivement 26 % et 25,5 % d'intentions de vote.

Si la présidente du Front national reste stable, l'ancien ministre de l'Économie gagne en revanche 0,5% par rapport au sondage précédent, réalisé jeudi 9 mars. D'après l'Ifop, François Fillon arriverait quant à lui en troisième position, avec 19,5 % d'intentions de vote.

"Ces multiples rebondissements à droite continuent d’accaparer l’attention et les discussions des Français sur sa candidature, les détournant donc d’autres événements de campagne comme la présentation des programmes présidentiels d’Emmanuel Macron (34%) et de Benoît Hamon (24%)", analyse Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop.

Arrivent ensuite Benoît Hamon qui se stabilise à 13,5 %, puis le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon (12 %, stable).

Selon ce même sondage, Marine Le Pen serait largement battue au second tour de l'élection présidentielle par Emmanuel Macron, par 60,5 % des voix contre 39,5 %.

>>>> À lire aussi : Petit historique de ce que prédisaient les sondages du début mars lors des précédentes présidentielles