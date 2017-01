Présidentielle 2017 : Marine Le Pen donnée en tête devant François Fillon, si François Bayrou se présente

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Quel que soit le scénario retenu, le futur vainqueur de la primaire de la gauche arriverait enfin en cinquième position, avec 10,5% (+0,5) d'intentions de vote pour Manuel Valls, 6% (+2) pour Benoît Hamon, 5,5% (-0,5) pour Arnaud Montebourg et seulement 2,5% pour Vincent Peillon.

Il y a encore un mois, François Fillon était donné en tête devant Marine Le Pen au premier tour (de 3,5 à 4 points), et largement gagnant au second tour avec 64% d'intentions de vote.

Créditée de 26% à 26,5% d'intentions de vote, la présidente du Front national enregistre une progression de 2 à 2,5 points et distance l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, crédité de 24% à 25% (-3,5%).

Selon les résultats d'un sondage Ifop-Fiducial pour iTélé, Paris Match et Sud Radio publié mardi 10 janvier, Marine Le Pen arriverait devant François Fillon au 1er tour de l'élection présidentielle de 2017, dans le cas d'une candidature de François Bayrou. Dans cette configuration, Emmanuel Macron arriverait quant à lui en troisième position, avec une nouvelle hausse d'au moins trois points en un mois.

