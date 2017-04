Présidentielle 2017 : Jean-Luc Mélenchon refuse de faire connaître son vote du second tour

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"Choisir la France", slogan et affiche de second tour de Le Pen

FO et CGT vont manifester ensemble le 1er Mai

Israël: cyber-attaques contre 120 institutions et personnalités

"C'est une fausse petite musique (…) Il va très bien, c'est plus lui qui m'a réconforté que l'inverse, son appétit de combat politique est totalement maintenu, c'est un faux sujet", a expliqué Alexis Corbière.

"Dans notre mouvement, il y aura plusieurs opinions", qui seront publiées le 2 mai, a déclaré le porte-parole du candidat lors d'une conférence de presse ce mercredi. Mais il faut "faire la différence entre un choix intime et un choix politique", a ajouté Alexis Corbière.

Son porte-parole Alexis Corbière, qui accuse Benoît Hamon d'avoir "fabriqué Marine Le Pen" au second tour, a quant à lui annoncé qu'il votera pour Emmanuel Macron au second tour, même s'il comprend les réticences de certains électeurs de son mouvement.

Quel que soit le résultat de la consultation lancée par son mouvement, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a décidé de ne pas indiquer publiquement pour qui il votera au second tour de l'élection présidentielle le 7 mai prochain.

