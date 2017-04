Présidentielle 2017 : Hollande demande à ceux "qui ne veulent pas de Le Pen de prendre le bulletin Macron"

Un soutien très appuyé. Lors d'un sommet européen sur le Brexit à Bruxelles réunissant ce samedi les vingt-sept pays de l'Union européenne, François Hollande a appelé tous ceux "qui ne veulent pas de Madame Le Pen à prendre le bulletin Macron".

Le chef de l'Etat s'est également dit "convaincu qu'Emmanuel Macron sera un bon partenaire pour l'Allemagne". Il a aussi mis en garde "contre le risque majeur de l'extrême droite".

Il a soupçonné Marine Le Pen, qui a récemment retiré la sortie de l'euro de ses priorités, de "masquer son projet" de sortie de l'Union européenne.

Un peu plus tôt dans la journée, le président de la République avait estimé que le second tour de l'élection présidentielle en France serait "un choix européen. Selon lui, les Français ont"tout à gagner à rester dans l'Union européenne". Et de préciser : "Hors de l'Europe, on le voit avec l'affaire du Brexit, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de garanties, il n'y a plus de marché intérieur. Il n'y a, pour un pays qui est membre de la zone euro, plus de monnaie unique. Et donc c'est une régression et c'est un risque".