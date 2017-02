Présidentielle 2017 : François de Rugy annonce qu'il soutiendra Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Franceinfo rappelle que le député avait déjà exprimé des doutes sur la proximité idéologique entre lui et l’ancien ministre de l’Education. "C’est inconcevable de défendre le revenu de base, sans parler de son financement, de son budget, ce n’est pas mon projet. Il défend un 49.3 citoyen qui était un mécanisme de blocage, sans parler de ses ambiguïtés sur la laïcité" avait-il notamment déclaré.

"Je ne suis pas dans une logique de parti, a renchéri François de Rugy. "Je pense que l’élection présidentielle ce n’est pas l’avenir d'un parti, c’est l’avenir de la France." S’il parle d’obéissance, c’est que ce soutien est contraire à la charte de la primaire de la gauche. Candidat lui-même à la primaire de la gauche en janvier, le député écologiste avait obtenu 3,83% des voix au premier tour. Or, les prétendants au scrutin s'étaient engagés à soutenir le candidat élu, en l'occurrence Benoît Hamon.

"Je préfère la cohérence à l’obéissance. Les idées que j’ai défendues dans la primaire sont plus proches de celles défendues par Emmanuel Macron que de celles défendues par Benoît Hamon."

