Présidentielle 2017 : François Fillon et Jean-Luc Mélenchon toujours donnés au coude-à-coude

Selon les résultats du sondage réalisé quotidiennement par l'Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud-Radio, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon gagnent un demi-point ce mardi 11 avril alors que Marine Le Pen et Emmanuel Macron restent stables. L'ancien Premier ministre gagne un demi-point à 19% d’intentions de vote, devançant de peu Jean-Luc Mélenchon, qui passe de 18% à 18,5% et poursuit sa progression.

D'après cette enquête, 80% des partisans de François Fillon disent être certains de leur choix, ce qui est le cas de 64% des partisans de Mélenchon.

Le leader de "La France insoumise" a notamment progressé chez les jeunes (moins de 35 ans) où il est passé en deux mois de 12 à 23% d’intentions de vote et chez les plus de 65 ans où il a pris 8 points (passant de 6 à 15%).

Benoît Hamon perd quant à lui encore 0,5 point, à 8,5% d’intentions de vote. Chez les électeurs de François Hollande en 2012, l'ancien ministre ne recueille que 19% d’intentions de vote, loin derrière Macron (46%) et désormais derrière Mélenchon (22%).

Enfin, Marine Le Pen est toujours donnée en tête du premier tour de l'élection présidentielle, à 24% d’intentions de vote (stable), devant Emmanuel Macron (23%).