Présidentielle 2017 : François Bayrou veut construire "un courant politique central" avec Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

JO-2024: Budapest entre regrets et soulagement après son retrait

Un ex chef du KKK apporte son soutien à Marine Le Pen: "Son père est un grand homme, un vrai patriote"

En savoir plus

Le président du MoDem a répété ne pas avoir voulu prendre le risque que leur affrontement à la présidentielle débouche sur un "deuxième tour (qui) pouvait être (...) pour beaucoup de Français impossible, entre des candidats de gauche ou de droite et Mme Le Pen". Il juge que ce scénario rendrait possible l'arrivée au pouvoir de la présidente du Front national.

François Bayrou estime qu'il se situe sur "le même terrain politique" qu'Emmanuel Macron, "avec des différences dont on parlera".

"Pour cela, il fallait que s'édifie, que se construise, une crédibilité d'un courant politique central (…) J'y ai travaillé pendant longtemps, on a failli y arriver en 2007", a-t-il ajouté.

Le maire de Pau explique vouloir "changer le paysage politique" en asseyant la "crédibilité" d'un "courant politique central", et sortir "de ce monopole à deux, qui était exercé par le Parti socialiste d'un côté et le courant de droite UMP puis Républicains".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres