Présidentielle 2017 : une faible participation attendue dimanche

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Paris : Greenpeace déploie une banderole anti-FN sur la tour Eiffel France Bleu Paris Région et France Bleu

BUZZ | les réactions à la visite de Marine Le Pen en Bretagne, la réalité augmentée de 727Sailbags et TEDx Rennes France Bleu Armorique

Trump scelle sa réconciliation avec l'Australien Turnbull à New York

Activision bat le consensus et relève ses prévisions 05/05/2017 - 06h45

En savoir plus

*Ce sondage a été réalisé jeudi auprès d'un échantillon de 998 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 959 personnes inscrites sur les listes électorales.

D’après Odoxa, "c'est auprès des sympathisants des partis de la gauche du PS (essentiellement Les Insoumis) que l'abstention atteint ses plus hauts niveaux avec 34%, alors qu'elle n'est que de 10% auprès des sympathisants du PS et de 28% auprès des sympathisants de la droite. L’institut y voit là « un effet probable du refus de Jean-Luc Mélenchon de donner une consigne claire de vote en faveur de l'un des candidats".

Un niveau historiquement bas. Selon un sondage Odoxa pour franceinfo publié vendredi, au second tour de la présidentielle, opposant dimanche Marine Le Pen à Emmanuel Macron, la participation pourrait s'élever à 75%, un score particulièrement faible. Certes, le record d’abstention ne serait pas atteint : en 1969, lors du scrutin qui opposait George Pompidou de l'Union pour la défense de la République (58,21 %) à Alain Poher du Centre démocrate (41,79), la participation avait été seulement de 69%. Mais avec un quart d'abstentionnistes attendu dimanche, 2017 devrait arriver juste derrière, dans l’histoire de la Ve République.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres