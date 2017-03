Présidentielle 2017 : en hausse, Emmanuel Macron talonne Marine Le Pen au premier tour

Selon les résultats d'un sondage Ifop-Fiducial* publié mardi 7 mars, Emmanuel Macron, en nette hausse dans les intentions de vote (+3,5), se positionnerait tout juste derrière Marine Le Pen (+1) au premier tour de l'élection présidentielle, et arriverait devant François Fillon (-1,5).

Crédité de 25,5% d'intentions de vote, l'ancien ministre est donné au coude à coude avec la présidente du Front national, qui enregistre une progression d'un point en deux semaines, à 26,5%.

François Fillon, crédité quant à lui de 18,5%, "fait les frais de la poussée d'Emmanuel Macron, qui bénéficie du ralliement de François Bayrou, et serait éliminé au premier tour", observent les auteurs de cette enquête réalisée pour Paris Match, CNews et Sud Radio, effectuée après l'annonce par le candidat de la droite et du centre de sa convocation par un juge le 15 mars "afin d'être mis en examen".

À gauche, Benoît Hamon (14%, -1,5%) peine toujours à séduire les électeurs malgré sa victoire à la primaire socialiste élargie, et devance toujours de peu Jean-Luc Mélenchon, qui est toujours crédité de 12%.

Enfin, Nicolas Dupont-Aignan est crédité de 2,5% (+0,5%) d'intentions de vote.

