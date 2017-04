Présidentielle 2017 : Emmanuel Macron donné en tête à 5 jours du premier tour

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Chez les "petits candidats", Nicolas Dupont-Aignan, candidat souverainiste de Debout la France, est toujours crédité de 4% devant Philippe Poutou (NPA, 1,5%), François Asselineau et Jean Lassalle (1%), et Nathalie Arthaud (0,5%). L'indice de participation pour le premier tour est de 71%.

Le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est toujours donné en quatrième position derrière le candidat de la droite et du centre, mais il perd un demi-point à 19% d'intentions de vote. Le candidat socialiste Benoît Hamon est quant à lui donné en cinquième position, crédité de seulement 7,5% d'intentions de vote.

Emmanuel Macron est ainsi crédité de 23,05% (+0,5) devant Marine Le Pen (22,5%,=) et François Fillon (19,5%,=).

Selon les résultats du sondage quotidien d'Ifop-Fiducial pour Paris Match , CNEWS et Sud Radio publié mardi 18 avril, l'ancien ministre de l'Économie est donné en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle.

