Présidentielle 2017 : défections en cascade dans la campagne de François Fillon

Le directeur adjoint de la campagne de François Fillon, Sébastien Lecornu, a annoncé son départ ce jeudi

Plusieurs proches d'Alain Juppé ont suivi la sénatrice LR Fabienne Keller, qui a claqué la porte mercredi

L'UDI a décidé de "suspendre" sa participation à la campagne de François Fillon

Le député LR Georges Fenech appelle "tous les élus responsables" à parrainer Alain Juppé

>>>> À lire aussi : 52% des sympathisants de la droite et du centre souhaitent que François Fillon retire sa candidature mais 63% sont d'accord avec son argument de "l'assassinat politique"

Mise à jour : 13h30

Le juppéiste Vincent Le Roux et le directeur adjoint de la campagne, Sébastien Lecornu (proche de Bruno Le Maire), ont été suivis par une quinzaine de permanents du QG de François Fillon, qui ont décidé de quitter sa campagne ce jeudi.

"Il s’agit d’hommes et de femmes de l’ombre inconnus du grands publics mais indispensables à l’organisation d’une campagne", observe le journal Le Monde.

"N'étant plus en capacité d'apporter mon plein engagement dans mes fonctions au sein de la direction de la campagne présidentielle , je présente ce jour ma démission de celle-ci à Patrick Stefanini que je remercie pour sa confiance et pour son amitié. Je tiens à remercier toutes celles et ceux avec lesquels il m'a été donné de vivre cette campagne qui pour ma part s'est achevée hier", écrit Vincent Le Roux dans un communiqué.

Peu de temps après la conférence de presse de François Fillon, Bruno Le Maire a été le premier a annoncer son départ de l'équiper de l'équipe campagne mercredi, afin de "rester en accord avec" ses "principes". Jeudi 2 mars, plusieurs de ses proches l'ont imité : Arnaud Robinet, député et maire de Reims ; Laure de La Raudière, députée d’Eure-et-Loir et porte-parole de M. Fillon pour le numérique ; Franck Riester, député de Seine-et-Marne ; Alain Chrétien, député et maire de Vesoul.

Au micro de France Info, le député LR Georges Fenech a appelé "tous les élus responsables" à parrainer Alain Juppé.

"J'appelle tous les élus responsables dans ce pays, c'est-à-dire les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les conseillers métropolitains à adresser au Conseil Constitutionnel leurs parrainages pour Alain Juppé. Pour moi, il me semble être le seul aujourd'hui par son expérience à pouvoir reprendre le flambeau", a déclaré le député.

Jean-Luc Warsmann, député LR des Ardennes, a lui aussi décidé de "ne pas participer à la campagne" de François Fillon qui a "réagi par des arguments et des mots [qu’il] ne partage pas".

Au terme d'une réunion, l’UDI a également annoncé par la voix de son président Jean-Chistophe Lagarde, sa décision de "suspendre" sa participation à la campagne de François Fillon.