Présidentielle 2017 : "Il y aura sûrement 500 signatures de maires pour Alain Juppé au Conseil constitutionnel", selon le sénateur LR Jean-Pierre Grand

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

19h26 - Coupe de France: au PSG, Guedes, Augustin et Krychowiak titularisés à Niort

Affaire Wiggins: la fédération britannique, Sky et leur médecin mis en cause

En savoir plus

"Actuellement, beaucoup de maires dans mon département nous font remonter qu’ils ont pris la décision de sécuriser la présidentielle en parrainant Alain Juppé. Ce n’est pas de l’intox. Il y en a dans mon département mais aussi dans d’autres. Des maires que je ne connais pas m’ont appelé et m’ont dit que ça bougeait. Il y a un mouvement de maires qui ont pris conscience qu’il fallait 500 signatures pour Alain Juppé pour ne pas se retrouver au dernier moment sans candidat. J’ai du mal à penser que François Fillon puisse aller jusqu’au bout. C’est une question de temps", ajoute Jean-Pierre Grand.

"Il faut absolument que les maires envoient leur parrainage au Conseil constitutionnel en inscrivant le nom d’Alain Juppé dessus. Comme visiblement les choses s’accélèrent, la situation de François Fillon peut se détériorer au point qu’il doive renoncer à être candidat. S’il n’y a pas au Conseil constitutionnel 500 signatures pour un autre candidat, on n’aura plus de candidature crédible pour la présidentielle (…) Demain, il y aura surement 500 signatures de maires voire de parlementaires, qui vont arriver au Conseil constitutionnel pour Alain Juppé", a déclaré le sénateur-maire.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres