Présidentielle 2017 : 72% des Français veulent le retrait de François Fillon

La légitimité de François Fillon à concourir est de plus en plus contestée, montre un sondage Ifop effectué pour le Journal du Dimanche. 72% des Français ne veulent pas voir François Fillon se maintenir à l'élection présidentielle de mai. Ils ne sont plus que 28% à souhaiter qu'il maintienne sa candidature, contre 33% il y a quinze jours. Si une courte majorité des sympathisants Les Républicains souhaitent que l'ancien Premier ministre reste candidat, la confiance a gravement chuté dans cette catégorie : leur soutien est passé de 70% à 53%.

Côté pronostics, les sondés ne sont plus que 68% à considérer que Fillon maintiendra sa candidature, contre 88% il y a quinze jours.

Interrogés sur le candidat qui "incarne le mieux les valeurs d'honnêteté et d'éthique" parmi les six principaux compétiteurs, les sondés placent François Fillon bon dernier (7%), derrière Nicolas Dupont-Aignan (9%), Marine Le Pen (14%), Emmanuel Macron (20%), Benoît Hamon (21%) et Jean-Luc Mélenchon (24%).

Les sondés estime aussi que le candidat qui a "les qualités pour représenter la droite et le centre" à la présidentielle est d'abord Alain Juppé (64%), devant François Baroin (34%) et Xavier Bertrand (30%). François Fillon est quatrième (29%).