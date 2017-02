Présidentielle 2017 : 68% des Français sont contre le maintien de la candidature de François Fillon selon un nouveau sondage

Les jours passent et François Fillon reste plus que jamais englué dans l'affaire dite du "Penelopegate". Selon un sondage de l'Ifop pour le Journal du Dimanche, 68% des Français ne souhaitent pas que le candidat de la droite maintienne sa candidature à la présidentielle après les révélations du Canard enchaîné sur un possible emploi fictif de son épouse. Ce sondage rejoint celui publié par Atlantico ce jeudi, qui montrait que 31% des Français souhaitent que François Fillon maintienne sa candidature, 69% privilégiant le remplacement par une autre personnalité.

A LIRE AUSSI : Fillon, retrait ou non?

50/50 chez les sympathisants de droite et du centre; Alain Juppé plan B privilégié par 42% d'entre eux

Dans le détail du nouveau sondage du JDD, les sympathisants de gauche sont 79 % à souhaiter qu'il se retire. La tendance est bien différente chez les sympathisants républicains, qui sont près de 64% à vouloir son maintien. L'ancien Premier ministre serait "honnête" pour seulement 23% des personnes interrogées, bien que le chiffre monte à 49% chez l'ensemble des sympathisants républicains. Par ailleurs, il possèderait la stature d'un président de la République pour 45% des Français (80% pour les sympathisants républicains).

S'il se désistait, le candidat favori des sondés pour le remplacer serait Xavier Bertrand, qui récolterait avec 39 % des suffrages (59% chez les Républicains). Suivent ensuite François Baroin (38 %), Laurent Wauquiez (29 %), Valérie Pécresse (25 %) et Gérard Larcher (24 %).