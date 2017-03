Présidentielle : 1/3 des Français ne sont pas sûrs d'aller voter

La présidentielle est loin d'être terminée. Et pour ceux qui estiment que les sondages ne sont pas fiables, cette nouvelle étude vient rappeler qu'ils n'illustrent que les intentions de vote à un moment précis. L'enquête du Cevifop, publiée dans le Monde, montre ainsi que seuls 66% des électeurs sont certains d'aller voter (en baisse de 3 points, par rapport à janvier). Ils ne sont que 57% chez les moins de 35 ans et 49% chez les électeurs qui ne se déclarent pas proches d'un quelconque parti. "De tels niveaux d’hésitation ou d’indécision électorales sont tout à fait inédits" souligne Le Monde.

Reste que les dernières enquêtes se ressemblent : Marine Le Pen est toujours en tête du premier tour avec 27% des intentions de vote (stable), devant Emmanuel Macron (26%, +1) et François Fillon (17,5%, stable). Derrière, Benoît Hamon chute (12,5%,-1,5) et Jean-Luc Mélenchon patine (11,5%). Nicolas Dupont-Aignan obtient 3,5% (+0,5) des intentions de vote.

Enquête réalisée sur un échantillon de 11990 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 8205 personnes certaines d'aller voter à la présidentielle. Sondage réalisé les 14 et 15 mars.