Le président américain Donald Trump est arrivé à Paris

Donald Trump et sa femme Melania Trump ont atterri à l'aéroport d'Orly à bord d'Air Force One jeudi matin peu après 8 heures 30. Invité d'honneur du traditionnel défilé du 14 juillet, le président américain va passer deux jours dans la capitale. Il se rendra tout d'abord à l'ambassade américaine pour rencontrer le personnel civil et militaire américain.

Donald Trump sera ensuite accueilli solennellement aux Invalides où aura lieu une cérémonie militaire, avant de visiter le tombeau de Napoléon, puis de s'entretenir avec Emmanuel Macron au palais de l'Élysée.

Au terme de cet entretien les deux hommes tiendront une conférence de presse à 18h15.

Pendant ce temps, Brigitte Macron et Melania Trump, vont se rendre à la cathédrale Notre-Dame-de-Paris avant de faire un "tour en vedette" sur la Seine.

Pendant que les deux présidents s'entretiendront, Melania Trump passera l'après-midi en compagnie de la première dame française, Brigitte Macron. Au départ, l'Américaine souhaitait se rendre dans le quartier de Montmartre, très prisé des Américains en visite dans la capitale. Problème : les services secrets américains affectés à la première dame exigeaient que l'endroit soit complètement fermé au public, ce que les services français ne pouvaient organiser.