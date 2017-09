Présidence des Républicains : tous les candidats demandent à voir Nicolas Sarkozy

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Violation de droit de l’homme au Mali : Me Tapo rejette le rapport de Human right watch

ERUPTION Les autorités prêtes à dérouter des avions à destination de Bali Le mont Agung pourrait entrer en éruption pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle...

Des entrevues auxquelles se sont également pliées Daniel Fasquelle, Laurence Saillet... et le favori du scrutin, Laurent Wauquiez, toujours selon l’Opinion. La raison d’un tel intérêt ? "Son avis, son regard, le poids qu'il peut encore avoir comptent toujours", juge une conseillère de Nicolas Sarkozy. "Les candidats à la présidence des Républicains savent l'avantage que cela peut constituer'"

S’il aurait fréquemment déclaré vouloir "abandonner la politique" -car on n'y gagne pas assez d'argent -, Nicolas Sarkozy reste un des maîtres à penser de la droite française. La preuve : tous les candidats à la présidence des Républicains lui demandent une audience. C’est ce que révèle un article de L’Opinion , qui rapporte que Maël de Calan a été reçu le 26 septembre dans les bureaux de l'ancien chef des Républicains, au 77 rue de Miromesnil, à Paris, avant d’être suivi ce mercredi par Julien Aubert.

