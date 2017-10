Présidence des Républicains : Laurent Wauquiez ne veut pas d'un débat télévisé

Y aura-t-il un débat entre les trois candidats à la présidence des Républicains, qui se tiendra les 10 et 17 décembre ? Le favori de la campagne, Laurent Wauquiez, s'est dit prêt vendredi à débattre avec ses deux adversaires Florence Portelli et Maël de Calan "devant les militants", mais pas à la télévision, ce que souhaitent ces deux derniers.

"Quelles que soient les précautions que nous pourrions prendre, un débat organisé sur un plateau de télévision aura pour principale finalité d'exacerber artificiellement nos différences et d'étaler nos divisions", a écrit Laurent Wauquiez dans un courrier à ses deux rivaux. Il estime que ce débat pourrait créer "de nouvelles cicatrices inutiles dans une famille déjà profondément marquée et blessée" et pense donc qu'il serait "davantage légitime et utile" de débattre "avec ceux qui sont directement concernés par cette élection".

Une position qui n'a pas convaincu les deux autres candidats. "Organiser un débat devant quelques centaines de personnes dans le huis-clos d'une salle parisienne, c'est priver de débat une grande majorité des adhérents. C'est aussi et surtout donner l'image d'un parti replié sur lui-même, qui a peur de s'ouvrir aux Français", a répondu Florence Portelli, ex-porte-parole de François Fillon.

Maël de Calan a également réagi : "Pourquoi se cacher pour exposer nos idées pour la France ? Notre famille politique a un socle idéologique suffisamment large pour que chacun exprime ses différences et sa diversité de pensée. Il faut être fier de nos convictions et de nos valeurs afin de reconquérir l'envie des Français de voter pour nous."