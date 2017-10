Présidence des Républicains : Laurent Wauquiez favori des sympathisants LR

Selon un sondage Odoxa-Le Figaro-France Info, publié ce vendredi 13 octobre, l’élection à la présidence de LR ne passionne pas les Français. Cependant, ils la perçoivent comme une élection « à enjeu » (56% contre 43% des sympathisants LR). Ainsi, 78 % des sympathisants LR déclarent qu’ils voteraient pour Laurent Wauquiez.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes laisse donc loin derrière lui ses adversaires à la présidence du parti : Florence Portelli (14% des voix), Danielle Fasquelle (4%) et Maël de Calan (2%).

44% des sondés estiment même que l'image de favori colle bien à Laurent Wauquiez, contre seulement 15% pour Florence Portelli. L’élection s’achèvera le 8 décembre prochain.

Concernant leur parti, les sympathisants LR estiment qu’il est dans un état grave, mais pas désespéré. Ils y croient et pensent que si leur parti est désuni, il a de l’avenir, « représente bien la droite » et pourra vite « revenir au pouvoir ». In fine, 64% des sympathisants de LR, tout comme les Français (53%), sont pour l’exclusion des LR qui se seraient « trop » rapprochés d’Emmanuel Macron.