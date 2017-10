Présidence des Républicains : Édouard Balladur soutient Laurent Wauquiez

L'élection du nouveau président des Républicains aura lieu les 10 et 17 décembre. Pour l'heure, c'est Laurent Wauquiez qui se place en grand favori. Mais d'autres candidats espèrent gagner : Florence Portelli, Maël de Calan et Daniel Fasquelle. Dans cette course, les candidats se dotent non seulement des parrainages mais aussi de soutiens politiques.

Ainsi ce mercredi 18 octobre, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur a annoncé qu'il soutenait Laurent Wauquiez. "J'apporterai mon soutien à Laurent Wauquiez", a dit Édouard Balladur à l'AFP.

"Je crois qu'il est le plus à même de faire en sorte que les électeurs des Républicains nous accordent à nouveau leurs suffrages", a-t-il ajouté.